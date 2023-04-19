Petrol fiyatı ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.

Şu sıralarda ICE'de brent petrol 21 cent düşüşle 84,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatı için bugün destek noktaları 84,52 ve 83,66 dolar, dirençler ise 85,60 ve 86,30 dolar seviyelerinde bulunuyor.