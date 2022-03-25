Petrol fiyatlarında son durum ne?
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol alımına ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamamaları ve ABD ile müttefiklerinin stratejik stoklarından daha fazla petrolü serbest bırakmayı değerlendirdikleri haberleri petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
25.03.2022 - 10:56 |
ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 117,55 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra şu sıralarda düne göre 1 dolar düşüşle 118.06 dolar seviyesinden işlem görüyor.
NYMEX'de mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de 1.20 dolar düşüşle 111.08 dolar/varil seviyesinde.
Analistler brent petrolde 113 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilmenin olabileceğini belirtiyor.