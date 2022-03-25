Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 117,55 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra şu sıralarda düne göre 1 dolar düşüşle 118.06 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de mayıs vadeli Batı Teksas petrolü de 1.20 dolar düşüşle 111.08 dolar/varil seviyesinde.

Analistler brent petrolde 113 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilmenin olabileceğini belirtiyor.