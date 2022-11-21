Petrol fiyatları 2 ayın dibinde

ICE'de ocak vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 86,40 doları gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre 90 cent düşüşle 86,72 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı 87 cent düşüş 79,21 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor

Analistler Batı Teksas petrolünde fiyatın 7 hafftanın en düşük seviyesi olan 77,58 dolar/varil seviyesinin test edilmesi sonrası başlayan toparlanmayı devam ettirebilmesi için 80 doların üzerinde kalınması gerektiğini, aşağı hareketin devamı halinde ise fiyatın 76,17 doları test edebileceğini ifade ediyor.