'Petrol fiyatları 60 doların altına düşebilir'

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent ham petrol fiyatlarının dördüncü çeyrekte varil başına 60 doların altına düşmesini beklerken, bu düşüşün 2020'den bu yana ilk kez yaşanacağı belirtildi. Kuruluş ayrıca, 2026 yılına kadar Brent petrol fiyatlarının ortalama 50 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor.

Haberin Devamı

EIA'nın Ağustos Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, küresel petrol arzındaki büyümenin petrol ürünleri talebindeki büyümeyi büyük ölçüde geride bırakması nedeniyle fiyatlarda önemli bir düşüş beklendiği ifade edildi.

EIA Yöneticisi Steve Nalley, petrol piyasasındaki belirsizliğe dikkat çekerek, beklenen envanter büyümesiyle geçmişte de önemli fiyat düşüşleri yaşandığını belirtti. Kurum, ABD ham petrol üretiminin 2025'te günlük 13,41 milyon varille rekor seviyeye ulaşacağını, ancak düşük petrol fiyatlarının 2026'da üretimi düşüreceğini tahmin ediyor. Ayrıca, daha düşük petrol fiyatlarının ABD'deki benzin ve dizel perakende fiyatlarını aşağı çekeceği öngörülüyor.