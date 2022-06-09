Petrol fiyatları bugün kaç dolar?
Petrol fiyatları Çin'de ihracat verilerinin beklenenden daha güçlü açıklanmasının ardından 23 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrederken, Shanghai'de yeni kapanmalar kazancı sınırladı.
09.06.2022 - 09:40 |
Brent petrol vadeli işlemleri saat 07.04'te 35 cent (%0,3) artarak 123,93 dolar/varile kadar çıktı. ABD'de temmuz vadeli Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 24 cent (%0,2) yükselerek 122,35 dolar/varile geldi.
Her iki vadeli işlem dün 8 Mart'tan beri en yüksek seviyelerinde kapanmıştı.