Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Brent petrol vadeli işlemleri saat 07.04'te 35 cent (%0,3) artarak 123,93 dolar/varile kadar çıktı. ABD'de temmuz vadeli Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 24 cent (%0,2) yükselerek 122,35 dolar/varile geldi.

Her iki vadeli işlem dün 8 Mart'tan beri en yüksek seviyelerinde kapanmıştı.