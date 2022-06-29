Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı düne göre 79 cent düşüşle 117,19 dolar seviyesinde. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 51 cent azalışla 111,25 dolar/varile geriledi.

Analistler 118,25 dolar/varil direncine takıldığına işaret ettikleri brent petrolde fiyatın 116,11 dolar desteğine kadar gerilemesini bekliyor. Buranın kırılması halinde 114 dolara kadar düşüş olabileceğini vurguluyor.

Arz sıkışıklığına ilişkin yeni haberlerin gelmesi ve 118,25 doların geçilmesi halinde ise brent petrolde yeni hedef 125,20 dolar/varil olacak.