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Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Brent petrol 100 doların üzerinde işlem görüyor.

24.08.2022 - 10:54 | | İHA
Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Dün 100,45 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,21 ile 100,43 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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