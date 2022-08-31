Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Çin hükümetinin sıfır Covid-19 politikasının ekonomide büyümeyi yavaşlatmaya devam edeceği beklentileri ve merkez bankalarının faiz artırımlarının küresel ekonomiyi resesyona sokarak talebi yavaşlatacağı endişeleri ile dün yüzde 5 gerileyen petrol fiyatları bugün yüzde 1 yükseliyor.

Petrol fiyatının toparlanmasında ABD dolarının bir miktar değer kaybetmesi ve ABD'den gelen verilerin akaryakıt talebinin güçlü olduğuna işaret etmeleri etkili oldu.

API verilerine göre ABD'de benzin stokları geçtiğimiz hafta 3,4 milyon varil, damıtılmış ürün stokları 1,7 milyon varil düştü.

Şu sıralarda NYMEX'de ekim vadeli Batı Teksas petrolü düne göre 93 cent artışla 92,57 dolar/varil seviyesinde, ICE'de kasım vadeli brent petrol 99 cent yükselişle 98,83 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler brent petrolün 96,85 dolar/varil desteğinin altına inmesi halinde 94,80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyor. Brent petrol için direnç seviyesi ise 100 ve 102,10 dolar olarak öne çıkıyor.

Batı Teksas petrolü için ilk desteği 90,70 dolar olarak ifade eden analistler, buranın kırılması halinde 88,80 dolara kadar geri çekilme bekliyor.