Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 80,11 dolar seviyesine kadar geriledi. Brent petrol şu sıralarda düne göre 23 cent düşüşle 80,45 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da düne göre 13 cent kayıpla 75,26 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrol için ilk destek olarak 79,44 doları işaret ederken, buranın kırılması halinde desteğin 78,30 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini belirtiyor. Yukarı hareketlerde ise direnç 83,63 dolar/varil seviyesinde.