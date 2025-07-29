Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Dün 69,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,57 dolar seviyesinde tamamladı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 69,31 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,42 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD-AB ticaret anlaşmasının ardından küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler ve yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli duruşu nedeniyle aşağı yönlü ivmelendi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." ifadesini kullandı.

ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşması, AB ürünlerinin büyük kısmına yüzde 15 oranında ithalat vergisi getirse de küresel ticaretin yaklaşık üçte birini etkileyebilecek bir ticaret savaşını önleyerek yakıt talebine yönelik karamsar beklentilerin önüne geçti.

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Anlaşma kapsamında AB'nin, gelecek yıllarda 750 milyar dolarlık ABD enerjisi satın alması öngörülüyor. Ayrıca, Avrupa şirketlerinin Trump'ın ikinci görev süresi boyunca ülkeye 600 milyar dolarlık yatırım yapması planlanıyor.

Analistler, ticaret gerilimlerinin hafiflemesine karşın tarifelerin ekonomik etkisine dair belirsizliğin devam etmesi nedeniyle piyasalarda temkinli havanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, petrol piyasalarında gözler 29-30 Temmuz'da yapılacak ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi.

Bankanın bu ay faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine eylülde başlanması bekleniyor.

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini azaltacağı ve fiyatları aşağı yönlü etkileyeceği tahmin ediliyor.

Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz indirimleri konusunda baskı yapmasına karşın Powell'ın ABD'nin ticaret politikalarının ve açıklanacak makroekonomik verilerin kesin etkilerini görene kadar beklemede kalacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "10 ila 12 gün içinde" ilerleme kaydetmemesi halinde bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

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Trump, yalnızca Rusya'yı değil, Rusya'dan enerji ithal eden ülkeleri de hedef alabilecek yaptırımlar konusunda uyarıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 69,98 doların direnç, 67,37 doların destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.