Petrol fiyatları kaç dolar?

Petrol fiyatlarının gerilemesinde en büyük etken dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini duyurdukları faiz artırımlarının küresel bir resesyonu beraberinde getireceği, bunun petrol talebini vuracağı endişeleri. Çin'de Covid-19 ile mücadele kapsamında devam eden kapatma tedbirlerinin petrol talebi üzerinde baskı yaratması da fiyatların aşağı yönlü bir seyir izlemesinde rol oynuyor.

ICE'de brent petrol şu sıralarda cuma gününe göre 28 cent düşüşle 112,11 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de cuma gününe göre 41 cent kayıpla 109,36 dolar/varilden işlem görüyor.

AB üyesi ülkeler Rusya'dan petrol almaya yönelik yasağı içeren yaptırım paketini bugün ve yarın tartışmaya devam edecek.