Petrol fiyatları kaç dolar?

OPEC+'ın üretim miktarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeki değerlendirmelerin öne çıkmaya başlamasının da etkisi ile bu sabah ICE'de brent petrol 25 cent düşüşle 86,72 dolar/varile geriledi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 17 cent gerileyerek 80,38 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Batı Teksas petrolü için direnç seviyesi olarak 81,29 dolar/varili işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde 82,30 dolar ve 83,20 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Brent petrol için bugün direnç noktası 87,70 dolar ve buranın aşılması halinde 89,90 dolar görülebilir. Aşağı hareketlerde destek 85,26 dolar/varil seviyesinde.