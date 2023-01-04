Petrol fiyatları kaç dolar?
13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün açıklanacak tutanaklarına odaklanıldığı piyasada petrol fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.
04.01.2023 - 09:39 |
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımları ve faizin ne kadar süre yüksek kalmaya devam edeceği konusunda vereceği ipuçlarını bekleyen piyasada brent petrol bu sabah 84,72 dolar/varil seviyesine kadar yükseldikten sonra düne göre 18 cent düşüşle 81,81 dolardan işlem görüyor.
Analistler brent petrol için bugün destek seviyesi olarak 81,05 dolar/varili işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise hedef 83,45 dolar/varilin üzeri olacak.
ABD'de API haftalık petrol stok verileri 2 Ocak tarihinin yeni yıl tatili olması nedeniyle bu gece açıklanacak. ABD Enerji Bakanlığı da haftalık petrol stok verilerini yarın açıklayacak.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz