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Petrol fiyatları kaç dolar?

13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bugün açıklanacak tutanaklarına odaklanıldığı piyasada petrol fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.

04.01.2023 - 09:39 |
Petrol fiyatları kaç dolar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımları ve faizin ne kadar süre yüksek kalmaya devam edeceği konusunda vereceği ipuçlarını bekleyen piyasada brent petrol bu sabah 84,72 dolar/varil seviyesine kadar yükseldikten sonra düne göre 18 cent düşüşle 81,81 dolardan işlem görüyor.

Analistler brent petrol için bugün destek seviyesi olarak 81,05 dolar/varili işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise hedef 83,45 dolar/varilin üzeri olacak.

ABD'de API haftalık petrol stok verileri 2 Ocak tarihinin yeni yıl tatili olması nedeniyle bu gece açıklanacak. ABD Enerji Bakanlığı da haftalık petrol stok verilerini yarın açıklayacak.

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