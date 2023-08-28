Petrol fiyatları kaç dolar?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareket ediyor.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 84,98 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre 16 cent artışla 84,64 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrol fiyatının 85,86 dolar seviyesine doğru yukarı harekete devam etmesini bekliyor. Bugün için destek 84,30 dolarda.

Morgan Stanley cuma günü yayınladığı raporda üçüncü çeyrek için brent petrol fiyat tahminini varil başına 75 dolardan 85 dolara, dördüncü çeyrek için ise 70 dolardan 82,50 dolara yükseltti.