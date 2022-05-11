Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

AB'nin getireceği yaptırım paketinin küresel petrol arzını daraltıcı etkisinin fiyatları yükselteceği beklentileri, bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatını 105,35 dolara kadar çıkardı. Şu sıralarda da düne göre 2,87 dolar artışla 105,33 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 2,74 dolar artışla 102,50 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrol için ilk direnç olarak 106,21 dolar/varili, buranın üzerinde ise 108,24 dolar/varili gösteriyor.