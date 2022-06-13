Petrol fiyatları kaç dolar oldu?
Küresel enflasyon konusunda endişeler ve ekonomik büyümenin daha da baskı altına girebileceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.
13.06.2022 - 09:42 |
Pekin'de Covid-19 vaka sayılarının hafif bir artış göstermesinin Çin'in akaryakıt talebinin hızla canlanacağı beklentilerini yatıştırmasının da etkisiyle petrol fiyatları 2 doların üzerinde geriledi.
ICE'de brent petrol bu sabah 119,54 dolar/varili gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre 2,02 dolar düşüşle 119,90 dolar/varil seviyesinde.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü cuma gününe göre 1,99 dolar kayıpla 118,69 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
Analistler güçlü ABD dolarının ve stagflasyon korkularının petrol fiyatlarını baskı altında tuttuğunu, ancak kısa vadede belirleyici faktörün Çin'de talebin normalleşmesi yönünde yaşanacak gelişmeler olacağını vurguluyor.