Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Brent tipi ham petrol Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

Brent tipi ham Kuzey Denizi petrolü ekim ayı vadeli kontrat bugün Ice Futures'ta en son 0,46 dolar artışla 94,55 dolar/varil seviyesinden işlem gördü.

Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ekim ayı vadeli kontrat 0,62 dolar yükselişle 89,16 dolar/varil oldu.

Perşembe günü brent petrol 93,20 dolar/varil ile 21 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen arz sıkıntısına ilişkin endişelerin devam etmesiyle fiyatlar bugün yükseliyor.

Phillip Nova analisteleri tarafından paylaşılan bir notta “Tayvan krizi, ABD ekonomik verileri ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının tümü ham petrol için düşük bir talep tablosu çizdiği için bu hafta önemli ölçüde geriledikten sonra hem Brent hem de WTI ham petrolü bugün Asya piyasalarında yükselişle açılış yaptı” bilgisi yer aldı.

Rusya'nın şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol fiyatları 100 dolar/varil üzerine çıkmış ve 2008'den beri ilk kez kısa bir süreliğine 139 dolar/varil seviyesini aşmıştı.