Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolardan hareket ediyor. Batı Teksas (WTI) tipi petrolün varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.