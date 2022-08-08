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Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

08.08.2022 - 11:11 | | İHA
Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolardan hareket ediyor. Batı Teksas (WTI) tipi petrolün varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

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