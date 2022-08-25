Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

DoE'nin dün açıkladığı verilerin ABD'de petrol ve petrol ürün stoklarında düşüşe işaret etmesi de fiyatların yükselmesinde etkili oldu. ABD'de ham petrol stokları 19 Ağustos haftasında 3,3 milyon varil düştü. Beklenti 933 bin varil gerileme olacağı yönündeydi.

ICE'de bu sabah ekim vadeli brent petrol 59 cent artarak 101,81 dolar/varile çıktı. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 42 cent yükselişle 95,31 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrolde yukarı hareketin bugün 103,80 dolara kadar devam etme potansiyelini görüyor. Buranın aşılması halinde 104,40 dolar yeni hedef olacak. Aşağı hareketlerde ise ilk destek 100,90 dolar, buranın kırılması halinde 99,10 dolar seviyesine kadar gerileme yaşanabilir.