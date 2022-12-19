Petrol fiyatları kaç dolar oldu?

Faiz artırımları nedeniyle küresel resesyon endişelerinin ön plana çıkmaya devam etmesine rağmen bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 80,56 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda cuma gününe göre 53 cent artışla 79,57 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü cuma gününe göre 50 cent yükselişle 74,79 dolar/varil seviyesinde.

Analistler brent petrolde direnç seviyesi olarak 80,70 doları gösteriyor. Buranın aşılması halinde yukarı hareketin 83 dolar seviyesinin üzerini test etmesi bekleniyor.

Bugün brent petrol için destek ise 78,30 dolar/varil seviyesinde.

Batı Teksas petrolü için direnç seviyesi 77,63 dolarda, destek ise 73,26 dolar olarak belirtildi.