Petrol fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırım politikasını devam ettireceği beklentilerinin ABD dolarını güçlendirmesi ve küresel ekonomide resesyon endişeleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.

ICE'de ekim vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 94,86 doları gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre 1,75 dolar düşüşle 94,97 dolar seviyesinde.

NYMEX'de ekim vadeli Batı Teksas petrolü de 1,52 dolar düşüşle 88,92 dolar/varil seviyesine geriledi.

Analistler Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in merkez bankalarını daha hızlı ve önden yüklemeli faiz artırımına çağırması sonrasında güçlenen doların petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını vurguluyor.

Bununla birlikte piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacak.

Brent petrol için bugün güçlü destek 94,40 dolar, buranın kırılması halinde 93,30 dolar test edilebilir.