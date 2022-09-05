Petrol fiyatları ne kadar oldu?

ICE'de brent petrolün varil fiyatı cuma gününe göre 2,14 dolar artışla 95,17 dolara yükseldi. NYMEX'de Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı 1,93 dolar artışla 88,80 dolar/varil seviyesinde.

Analistler "OPEC+ petrol fiyatlarının cari seviyeleri koruması için büyük olasılıkla üretimi bir miktar sıkı tutacak. Üretim miktarı değiştirilmese bile fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi için toplantı sonrası yayınlanacak bildiride daha şahin bir dil kullanılacak" değerlendirmesini yaptı.