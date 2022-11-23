Petrol fiyatları ne kadar oldu?
Petrol fiyatları özellikle dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de başta olmak üzere küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin devam eden endişeler nedeniyle bugün yatay seyrediyor.
23.11.2022 - 09:59 |
Kuzey denizi petrolü 2023 yılı Ocak ayı vadeli kontrat bugün en son 0,05 dolar artışla 88,41 dolar/varil seviyesinden işlem gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü 2023 yılı Ocak ayı kontratı ise 0,10 dolar artışla 81,05 dolar/varil seviyesinden işlem gerçekleştirdi.
Brent petrol bu hafta pazartesi günü ocak ayının başından bu yana ilk kez 83 dolar/varilin altına inmişti. Küresel resesyon korkusuyla ham petrol fiyatları mart ayında ulaştığı 139 dolar/varil olan 14 yıllık zirvesinin oldukça altında işlem görüyor.
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