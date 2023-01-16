Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Analistler Çin ekonomisinin yeniden açılması ile birlikte talebin canlanacağı beklentilerinin petrol fiyatlarına destek vermeye devam ettiğini belirtiyor. Kısa vadede piyasada arzın göreceli olarak yüksek olduğunu ancak artan talep ile birlikte piyasanın sıkılaşacağını ve bunun fiyatları yukarı taşıyacağını öngörüyor.

Brent petrol şu sıralarda cuma gününe göre 59 cent düşüşle 84,69 dolar/varil seviyesinde. Batı Teksas petrolü de cuma gününe göre 49 cent kayıpla 79,37 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrolde fiyatın tekrar 84,96 dolar/varil seviyesinin üzerine toparlanması halinde bu hafta 86,70 dolar/varil seviyesinin görüleceğini tahmin ediyor. Aşağı harekette ise destek noktaları 83,56 ve 82,15 dolar.

Batı Teksas petrolü için de 80,26 doların geçilmesinin önemli olduğunu belirten analistler, buranın üzerinde kalınması halinde 81,40 dolar/varile kadar bir hareket yaşanacağını öngörüyor.