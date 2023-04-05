Petrol fiyatları ne kadar oldu?

API tarafından açıklanan verilere göre ABD'de ham petrol stokları 31 Mart haftasında 4,3 milyon varil düştü. Benzin stokları 4 milyon varil ve damıtılmış ürün stokları 3,7 milyon varil azaldı.

Çin piyasalarının kapalı olduğu bugün ICE'de brent petrol 37 cent artışla 85,31 dolar, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 32 cent yükselişle 81,04 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler brent petrolün bugün 86,30 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini ifade ediyor. Buranın geçilmesi halinde 86,90 ve 88,40 dolar seviyeleri hedeflenecek. Olası bir geri çekilmede destekler 84,50 ve 83,66 dolarda.