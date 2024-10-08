Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 80,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,67 azalarak 79,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 75,49 dolardan alıcı buldu.

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Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'daki gerilimin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişesiyle yaklaşık son 6 haftanın en yüksek seviyelerini gören fiyatlar, kar satışlarıyla geriledi.

​​​​​​​Piyasalarda İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimali endişeleri devam ederken, uzmanlar bu ihtimalin düşük olduğunu değerlendiriyor.

Dün Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu ise dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'yi öldürdüklerini iddia etti.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümeye ilişkin endişeler de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

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Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşılacağından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek sözü verdiler ancak daha fazla teşvik açıklamadılar.

Brent petrolde teknik olarak 80,84 ile 82,80 dolar aralığının direnç, 78,88 ile 76,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.