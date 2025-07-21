Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Cuma günü 69,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,60 dolar seviyesinde tamamladı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarıyla destekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de, ekonomik görünüme ilişkin güveni artıran veriler, fiyatların yönünü yukarı çevirdi. Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi temmuzda 61,8'e yükselerek beklentilerin üzerine çıktı. Aynı dönemde kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 5'ten yüzde 4,4'e, uzun vadeli beklenti ise yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi.

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Enflasyonda görülen yavaşlama, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisini güçlendirdi. Düşük faiz ortamı doların zayıflamasına yol açarak petrol talebini artıracağı ve bu durumun da petrol fiyatlarını destekleyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, İngiltere'nin AB ile koordineli şekilde Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat düzenlemesini sıkılaştırması da fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın enerji gelirlerini hedef alan yeni yaptırımlarla ekonomik baskının artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Yeni düzenleme kapsamında Rus ham petrolü için uygulanan tavan fiyat, varil başına 60 dolardan 47,6 dolara indirildi. Bu adımın, Rus petrolünün piyasa değerini aşağı çekerek Moskova'nın gelirlerini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Yaptırımların küresel arz tarafında kesinti yaratabileceğine yönelik endişeler, piyasalarda yukarı yönlü fiyatlamaları destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,47 doların direnç, 65,82 doların ise destek olarak izlenebileceği kaydediliyor.