Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 72,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 71,71 dolardan tamamladı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 71,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,80 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'ya Ukrayna ile barış anlaşması için 10 gün süre vermesi ve anlaşma sağlanamaması halinde yaptırım uygulanacağını açıklaması etkili oldu.

Trump, 28 Temmuz'da "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

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Söz konusu gelişmelerin, ABD’nin Rusya'ya yeni tarifeler uygulayabileceği beklentisini artırması, küresel petrol talebine ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini ve enerji talebini baskılayabileceğini belirtiyor. Bu durumun, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, yatırımcıların odağının Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelere kaydığı görünüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Yüksek faiz ortamının doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini baskılayacağı ve bunun da fiyatlara aşağı yönlü baskı yapacağı değerlendiriliyor.

Teknik açıdan Brent petrolde 71,98 doların direnç, 67,21 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.​​​​​​​