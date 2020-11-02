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02.11.2020 - 15:47 |

Petrol fiyatları sert geriledi

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınında birçok ülkede yeniden uygulanmaya başlayan kısıtlamalar nedeniyle son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatları sert geriledi
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Yeni kısıtlamaların ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi ve petrole talebi düşürmesinden endişe ediliyor.

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Emtia ve hisse senedi piyasaları da ABD'de yarın yapılacak seçimlere odaklandı.

Petrolün varil fiyatı 35,74 doları gördü

Asya piyasalarında ilk işlem saatlerinde Brent petrolün varili 35,74 dolara kadar geriledi. Bu seviye en son Mayıs'ta görülmüştü. BBC Türkçe'nin haberine göre; Londra'da daha sonraki saatlerde petrol fiyatları toparlanarak 37,86'ya çıktı.

Petrol fiyatları için gösterge kabul edilen Brent petrolün fiyatı bu yılın başından itibaren yüzde 45 oranında düştü.

 

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