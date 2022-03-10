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Petrol fiyatları sert geriledi

Petrol fiyatları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrol üretimini yükseltme sözü vermesiyle dalgalı bir seyir izliyor.

10.03.2022 - 10:06 |
Petrol fiyatları sert geriledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimi artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düştü. BAE'nin destek açıklamasının hemen sonrasında brent petroldeki düşüş yüzde 17'ye kadar ulaştı.

Brent petrol Rusya kaynaklarına ambargo endişesiyle 140 dolara yaklaşmıştı. Bugün ise petrol 115 dolar civarında seyrediyor. Yükselen fiyatlar dünya çapında haneleri de mali açıdan etkiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer bazı dünya liderleri, haneleri etkileyen fiyat baskısına karşı önlem alma sözü verdi. ABD'li yetkililer petrol arzını artırmak için üretici ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, üretimi artırmayı desteklediklerini duyurdu ve diğer OPEC üyesi ülkelere de çağrı yaptı.

BÜYÜK BİR SIÇRAMAYA DÖNÜŞTÜ

Enerji fiyatları salgın nedeniyle yükseliyordu. Bu artış Ukrayna işgalinin hemen sonrası büyük bir sıçramaya dönüştü.

İşgalin başladığı 24 Şubat sonrası 7 Mart günü toplam artış yüzde 30'u aştı ve petrol fiyatı 139 doları gördü. Fiyatlar yapılan görüşmeler sonrası yüzde 12 düşüşle 112 dolar seviyesine çekilmiş durumda.

ABD ve Kanada, Rus petrollerine ambargo uyguluyor. İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrolünü tamamen bırakmayı hedefliyor.

Bu yeni durum karşısında fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol eğer ihtiyaç olursa pazara daha fazla petrol verebileceklerini söyledi.

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