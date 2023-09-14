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Petrol fiyatları yılın zirvesini gördü

Petrol piyasası yeniden arz endişelerine odaklandı ve fiyatlar yılın zirvesini gördü.

14.09.2023 - 15:30 |
Petrol fiyatları yılın zirvesini gördü

Yeniden, Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kısıntılarını uzatma kararlarının küresel ham petrol arzını azaltacağı endişelerine odaklanan petrol fiyatları bugün yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ICE'de kasım vadeli brent petrolün varil fiyatı 2023 yılı içinde ilk kez 93 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kasım vadeli brent şu sıralarda düne göre yüzde 1,31 artışla 93,08 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre yüzde 1,37 dolar artışla 89,74 dolardan işlem görüyor.

 

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