Petrol fiyatlarında 'ABD' etkisi

ICE'de brent petrolün varil fiyatı 41 cent artışla 87,88 dolar seviyesine yükseldi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 0,38 dolar artışla 81,39 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler gelecek hafta yapılacak OPEC+ ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantıları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesini bekliyor.

OPEC+ delegelerinin ham petrol üretim seviyesini gözden geçirecekleri toplantıdan gelecek mesajlar ve Fed'in faiz artırım hızını düşürüp düşürmeyeceği petrol piyasalarına yön verecek.

Analistler brent petrol için direnç seviyesi olarak 88,11 doları işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde 89,28 dolar yeni hedef olacak. Destek seviyesi ise 85,79 dolar.