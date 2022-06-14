Petrol fiyatlarında arz endişesi
Libya'nın petrol üretiminin 1 milyon varil/gün azaldığı haberlerinin tetiklediği arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltiyor.
14.06.2022 - 09:42 |
Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı tahminleri ve Çin'de devam eden Covid-19 tedbirlerinin akaryakıt talebinde toparlanmayı yavaşlatacağı değerlendirmelerine rağmen bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 123 doların üzerinde çıktı.
ICE'de brent petrol şu sıralarda düne göre 71 cent artışla 122,98 dolar/varil seviyesinde.
NYMEX'de de Batı Teksas petrolü şu sıralarda 70 cent artışla 121,64 dolar/varilden işlem görüyor.