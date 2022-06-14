Petrol fiyatlarında arz endişesi

Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı tahminleri ve Çin'de devam eden Covid-19 tedbirlerinin akaryakıt talebinde toparlanmayı yavaşlatacağı değerlendirmelerine rağmen bu sabah ICE'de brent petrolün varil fiyatı 123 doların üzerinde çıktı.

ICE'de brent petrol şu sıralarda düne göre 71 cent artışla 122,98 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de de Batı Teksas petrolü şu sıralarda 70 cent artışla 121,64 dolar/varilden işlem görüyor.