Petrol fiyatlarında 'Çin' etkisi
Çin'in talebinin artacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltiyor.
18.01.2023 - 09:42 |
OPEC'in Covid-19 sınırlamalarını kaldıran Çin'in ham petrol talebinin bu yıl 500 bin varil/günden fazla artacağı tahmini petrol fiyatlarını yükseltiyor.
ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah düne göre 1 dolar artışla 86,93 dolar seviyesinde.
NYMEX'de Batı Teksas petrolü de bu sabah 1 dolar artarak 81,18 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz