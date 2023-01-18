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Petrol fiyatlarında 'Çin' etkisi

Çin'in talebinin artacağı beklentileri petrol fiyatlarını yükseltiyor.

18.01.2023 - 09:42 |
Petrol fiyatlarında 'Çin' etkisi

OPEC'in Covid-19 sınırlamalarını kaldıran Çin'in ham petrol talebinin bu yıl 500 bin varil/günden fazla artacağı tahmini petrol fiyatlarını yükseltiyor.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah düne göre 1 dolar artışla 86,93 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de bu sabah 1 dolar artarak 81,18 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

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