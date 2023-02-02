Petrol fiyatlarında 'Fed' etkisi

Bu sabah ICE'de brent petrol 60 cent artışla 83,44 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 68 cent yükselişle 77,09 dolar seviyesinde.

Analistler brent petrolde 83,75 dolar seviyesinin geçilememesi halinde 82,10 dolara doğru yeniden bir geri çekilme olmasını bekliyor. Direncin kırılması halinde yeni hedef 84,70 dolar/varil olacak.

Batı Teksas petrolü için ise direnç seviyesi 77,46 dolar olarak işaret ediliyor. Buranın üzerinde 77,84 ve 80,62 dolar dirençleri bulunuyor. Geri çekilmelerde ilk destek 76 dolar civarı. Buranın altında ise 74,87 dolar desteği bulunuyor.