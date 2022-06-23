Petrol fiyatlarında resesyon endişesi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ardından Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) faiz artırımına gidecek olmasının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, yüksek enflasyonun hanehalklarının harcama güçlerini aşağı çekmesinin akaryakıt talebini de azaltacağı değerlendirmeleri petrol fiyatlarını baskılıyor.

Şu sıralarda ICE'de ağustos vadeli brent petrol düne göre 2,02 dolar düşüşle 104,17 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1.91 dolar azalışla 104,28 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler ikinci çeyrek sonu yaklaşırken ABD ve Avrupa merkezli hedge fonlarından gelen pozisyon kapatma satışlarının da petrol fiyatlarındaki gerilemede rol oynadığını belirtiyor.