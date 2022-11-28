Petrol fiyatlarında sert kayıp

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerinden birisi olan Venezuela’ya yönelik ABD’nin uyguladığı ambargoyu gevşetmesi petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Brent petrol bugün yüzde 3’ün üzerinde kayıpla 80.88 doları gördü. Bu 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Batı Teksas tipi ham petrol ise 76.23 dolar düzeyine kadar geriledi.

ABD’li petrol şirketi Chevron’a Venezuela’da petrol üretimine devam edebilmesi için yetki verildi. Piyasaya yeni petrolün girmesiyle birlikte arzın artacağına yönelik gelişmeler fiyatlarda düşüşe yol açtı.

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkelerinden biri olan Çin’de Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesi petrol talebinin düşeceği beklentilerini kuvvetlendiriyor. Çin, Covid-19'a karşı sıkı tedbir uyguluyor. Sıfır Covid-19 kapsamında uygulanan tedbirler Çin’de resesyon ihtimalini körüklerken, petrol talebinin azalacağı beklentileri fiyatları düşürüyor.