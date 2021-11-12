Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol fiyatlarında son durum ne?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,27 dolardan işlem görüyor.

12.11.2021 - 09:23 | | AA
Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün 83,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalarak 82,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD stratejik petrol rezervinden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemeye devam ediyor.

Fiyatların düşüşünde doların tüm küresel piyasalarda değer kazanması da etkili oluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 450 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Rapora göre, küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 740 bin varil artışla yaklaşık 97 milyon 560 bin varile çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 82,29 ile 83,54 dolar aralığının direnç, 82,04 ile 81,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İranlı alimden ülkede artan idamlara tepki

İranlı alimden ülkede artan idamlara tepki

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

İranlı alimden ülkede artan idamlara tepki

İranlı alimden ülkede artan idamlara tepki

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı 40 yıllığına verildi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı 40 yıllığına verildi

TOGG'dan heyecanlandıran 'C segmenti' açıklaması!

TOGG'dan heyecanlandıran 'C segmenti' açıklaması!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 617 bin TL dolandırdılar!

Sıradaki Haber
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 bin 800 TL...

Sıradaki Haber
İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı

Sıradaki Haber
Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

Sıradaki Haber