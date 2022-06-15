Petrol fiyatlarında son durum ne?

Arz taraflı endişeler ile dün güçlü yükselişlerin yaşandığı petrol fiyatlarında bu sabah da bir miktar artış var.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı düne göre 48 cent artışla 121,65 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 49 cent yükselerek 119,42 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler aralarında Goldman Sachs'ın da olduğu yatırım bankalarının beklediği gibi Fed'den 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesi halinde kısa vadede ABD dolarının güçlenmesini ve bunun petrol fiyatlarında bir miktar gerilemeyi beraberinde getirmesini bekliyor.