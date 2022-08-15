Petrol fiyatlarında son durum ne?

Aramco'nun Suudi Arabistan hükümetinin talep etmesi halinde günlük üretimini 12 milyon varil/güne kadar çıkarabileceğini duyurması petrol fiyatlarını düşürdü.

ICE'de ekim vadeli brent petrolün varil fiyatı 1,09 dolar düşüşle 97,06 dolar seviyesine geriledi. NYMEX'de de eylül vadeli Batı Teksas petrolü 1,03 dolar azalışla 91,05 dolar/varilden işlem görüyor.

Analistler petrol fiyatlarındaki gerilemede bir diğer etkenin de Çin'de açıklanan temmuz ayı sanayi üretim ve perakende satış verilerinin beklentilerin altında gelmesi olduğuna işaret ediyor. Çin'den verilerin zayıf gelmesinin küresel talepte artış konusunda beklentileri zayıflatması fiyatları aşağı çekiyor.