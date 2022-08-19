Petrol fiyatlarında son durum ne?

Fed yetkililerinin dün yaptıkları açıklamalar eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda da agresif bir faiz artırımı kararının çıkabileceği yorumlarına neden oldu. Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam etmelerinin küresel bir resesyonu getireceği endişeleri petrol fiyatlarını geriletiyor.

Bu sabah ICE'de ekim vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 düşüşle 95,59 dolar seviyesini gördü.

Analistler ABD'nin rekor miktarda petrol ihraç etmeye devam etmesinin yaptırımlara rağmen İran ve Rusya'nın petrol arzlarının yüksek seyrini sürdürmesinin ve Libya'nın üretiminde toparlanmanın petrol fiyatlarında aşağı harekete destek verdiğini vurguluyor.