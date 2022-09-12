Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent ham Kuzey Denizi petrolü kasım vadeli kontrat bugün en son 0,90 dolar düşüşle 91,94 dolar/varil seviyesinden işlem gördü.

Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ekim vadeli kontrat ise bugünkü son işlemini 0,99 dolar azalışla 95,80 dolar/varil seviyesinden yaptı.

FXStreet'ten Sagar Dua tarafından paylaşılan bir notta "Çin'deki petrol talebinin son yirmi yılda ilk kez daralması beklendiğinden fiyatlar düştü" bilgisi aktarıldı.