Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPetrol fiyatlarında son durum ne?
HaberlerUzmanpara Haberleri Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatları Çin'de zayıflayan talep ve Avrupa'daki benzer endişelerle bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

12.09.2022 - 10:35 |
Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent ham Kuzey Denizi petrolü kasım vadeli kontrat bugün en son 0,90 dolar düşüşle 91,94 dolar/varil seviyesinden işlem gördü.

Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ekim vadeli kontrat ise bugünkü son işlemini 0,99 dolar azalışla 95,80 dolar/varil seviyesinden yaptı.

FXStreet'ten Sagar Dua tarafından paylaşılan bir notta "Çin'deki petrol talebinin son yirmi yılda ilk kez daralması beklendiğinden fiyatlar düştü" bilgisi aktarıldı.

California’daki orman yangınında 19 bin hektarlık alan kül oldu

California’daki orman yangınında 19 bin hektarlık alan kül oldu

Zelenskiy, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı

Zelenskiy, savaştaki Rus kayıplarını açıkladı