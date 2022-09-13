Petrol fiyatlarında son durum ne?

Brent ham Kuzey Denizi petrolü kasım ayı vadeli kontrat bugün en son 0,22 dolar düşüşle 93,78 dolar/varil seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) petrolü ekim vadeli kontrat ise 0,21 dolar azalışla 87,57 dolar/varil seviyesinde hareket etti.

Phillip Nova analistleri bir notta yeniden canlanan Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük tüketicilerinden olan Çin'de talebin daha da düşmesi yönünde endişeler nedeniyle her iki kontratın daha önce %1'den fazla değer kaybettiğini bildirdi.