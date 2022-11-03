Petrol fiyatlarında son durum ne?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının resesyon endişelerini yükseltmesi petrol fiyatlarını geriletti.
03.11.2022 - 11:20 |
Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin ABD ve küresel ekonomide resesyon endişelerini artırmasının talep konusunda ortaya çıkardığı kaygılar petrol fiyatlarını geriletti.
ICE'de brent petrolün varil fiyatı 85 cent düşüşle 95,30 dolar seviyesine gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar düşüşle 89 dolara indi.
Analistler Çin'de Covid-19 vakalarının artmaya devam etmesinin Çin ekonomisinin açılacağı beklentilerinin ötelenmesine yol açmasının da petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını vurguluyor.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz