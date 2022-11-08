Petrol fiyatlarında son durum ne?

OPEC+'ın uygulamaya başladığı arz kısıntısı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol ithalatını 5 Aralık'tan itibaren tamamen durduracak olması, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı belirleme çalışmalarını sürdürmesi petrol fiyatlarını destekleyen arz yönlü endişeler olarak öne çıkıyor.

ICE'de bu sabah brent petrol düne göre 28 cent düşüşle 97,64 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 34 cent kayıpla 91,45 dolar/varil seviyesinde.

Analistler brent petrolün bugün 96,77 dolar/varil seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade ediyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 95,77-94,53 dolar aralığı yeni hedef olabilir.

Yukarı hareketlerde ise direnç 98,75-99 dolar/varil seviyesinde.