Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de brent petrol bu sabah 80,89 dolar/varil seviyesine kadar çıktı ve şu sıralarda düne göre 25 cent artışla 80,05 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da şu sıralarda düne göre 49 cent artışla 75,68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam etmekte kararlılıklarını ortaya koydukları ortamda petrol fiyatlarında yukarı hareketlerin ölçülü olmaya devam edeceğini öngörüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü için bugün direnç seviyesini 77,60 dolar/varil olarak ifade eden analistler, bu seviye aşılmadığı sürece 70 dolar/varil seviyelerine geri çekilme potansiyelinin korunacağını vurguluyor. Direncin aşılması halinde ise 78,90-79,75 dolar/varil aralığı yeni hedef olacak.

Brent petrol için ise direnç olarak 80,75 dolar seviyesini gösteren analistler, buranın kırılamaması halinde 78,30 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor. Direncin kırılması halinde ise hedef 83,10 dolar olarak belirtildi.