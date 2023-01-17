Petrol fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz 10 günde yaklaşık yüzde 10 artan petrol fiyatlarında yukarı hareket temkinli bir hızla bugün de devam ediyor.

ICE'de brent petrolün varil fiyatı bu sabah 84,81 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre 27 cent artışla 84,73 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı cuma gününe göre 49 cent düşüşle 79,36 dolar seviyesine geriledi. ABD'de Martin Luther King Günü nedeniyle dün resmi tatildi ve piyasada bir uzlaşma fiyatı belirlenmedi.

Analistler Rusya'nın deniz yolu ile petrol ihracatının geçtiğimiz hafta nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan 3,8 milyon varil/gün seviyesine çıkmasının ve global ekonomiye yönelik devam eden belirsizliklerin petrol fiyatları üzerinde kısa vadede baskı yaratabileceğini ifade ediyor.