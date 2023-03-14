Petrol fiyatlarında son durum ne?
ABD'de 2008 yılından bu yana yaşanan en büyük banka iflasının finansal piyasalarda yarattığı tedirginlik petrol fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
14.03.2023 - 10:04 |
Dün yüzde 2,5 düşüş gösteren Batı Teksas petrolünde fiyat bu sabah 73,74 dolar seviyesine kadar geriledi. Batı Teksas petrolü şu sıralarda da düne göre 0,91 cent düşüş ile 73,87 dolar/varilde.
Brent petrolde de fiyat düne göre 0,98 dolar gerileyerek 79,79 dolar/varil seviyesine indi.
Analistler brent petrol için destek seviyesi olarak 78,73 doları işaret ediyor. Buranın altına gelinmesi halinde destek 77,30 dolar/varil seviyesinde. Brent petrol için dirençler ise 81 ve 81,90 seviyelerinde.
Batı Teksas petrolü için destek noktaları olarak 73,66 ve 72,76 seviyeleri işaret edilirken, dirençler ise 75,10 ve 76 dolarda.
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