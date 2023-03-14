Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün yüzde 2,5 düşüş gösteren Batı Teksas petrolünde fiyat bu sabah 73,74 dolar seviyesine kadar geriledi. Batı Teksas petrolü şu sıralarda da düne göre 0,91 cent düşüş ile 73,87 dolar/varilde.

Brent petrolde de fiyat düne göre 0,98 dolar gerileyerek 79,79 dolar/varil seviyesine indi.

Analistler brent petrol için destek seviyesi olarak 78,73 doları işaret ediyor. Buranın altına gelinmesi halinde destek 77,30 dolar/varil seviyesinde. Brent petrol için dirençler ise 81 ve 81,90 seviyelerinde.

Batı Teksas petrolü için destek noktaları olarak 73,66 ve 72,76 seviyeleri işaret edilirken, dirençler ise 75,10 ve 76 dolarda.