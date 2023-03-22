Petrol fiyatlarında son durum ne?

ICE'de mayıs vadeli brent petrol düne göre 57 cent düşüşle 74,75 dolar/varilden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 58 cent kayıpla 69,09 dolar seviyesinde.

API verilerine göre ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 1,6 milyon varil olan beklentilerin üzerinde 3,3 milyon varil yükseldi.

Analistler brent petrol için bugün direnç seviyesini 75,89 dolar olarak ifade ediyor. Buranın aşılması halinde 76,43 dolara kadar yükseliş olabilir. Aşağıda destekler ise 74,30 ve 73,59 dolar.