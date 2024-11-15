Petrol fiyatlarında son durum ne?

Dün 73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 71,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,72 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl küresel petrol üretiminin ekimde önceki aya göre arttığına işaret eden verilerinin ardından, piyasa oyuncularının arz yönlü endişelerinin yatışmasıyla düşüşe geçti.

IEA'nın ekime ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, ekimde önceki aya göre günlük 210 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varil oldu.

Bununla birlikte IEA'nın bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre artacağına yönelik öngörüleri de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

IEA'ya göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 640 bin varil artarak 102 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor. Ayrıca, gelecek yıl küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 50 bin varil artarak yaklaşık 104 milyon 960 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

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Bunun yanı sıra, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) "Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde günlük ortalama ham petrol üretiminin artacağına ilişkin verileri de fiyatları baskıladı.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2025'te ise 13 milyon 530 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda rakamlar bu yıl için 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 540 bin bin varil olarak tahmin edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 73,47 doların direnç, 70,32 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.